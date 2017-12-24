أكثر الكلمات إنتشاراً

مقهى العياط الطقس السيئ الكلاسيكو القدس المحتلة عهد التميمي محمد صلاح

وزير الاتصالات: لا نية لبيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون

03:40 م الأحد 24 ديسمبر 2017
وزير الاتصالات: لا نية لبيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون

القاهرة- وكالات:

قال ياسر القاضي وزير الاتصالات اليوم الأحد، إنه لا توجد نية لبيع حصة أو جزء من حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال القاضي، إن المصرية للاتصالات تخطط للتوسع في استثمارات داخل مصر وخارجها لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.​

وتملك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر وتحوز الحكومة على 80% من أسهم المصرية للاتصالات.
وفي سبتمبر الماضي أطلقت الشركة المصرية للاتصالات الشبكة الرابعة للمحمول تحت اسم We.

ياسر القاضي وزير الاتصالات فودافون الشركة المصرية للاتصالات

الخبر التالى:

أسعار الذهب تستقر خلال تعاملات اليوم

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان