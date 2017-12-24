وزير الاتصالات: لا نية لبيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون

القاهرة- وكالات:

قال ياسر القاضي وزير الاتصالات اليوم الأحد، إنه لا توجد نية لبيع حصة أو جزء من حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال القاضي، إن المصرية للاتصالات تخطط للتوسع في استثمارات داخل مصر وخارجها لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.​

وتملك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر وتحوز الحكومة على 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وفي سبتمبر الماضي أطلقت الشركة المصرية للاتصالات الشبكة الرابعة للمحمول تحت اسم We.