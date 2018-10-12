اختفاء خاشقجي: صور الـ15 سعوديا المنشورة في صحيفة تركية "تعود لسائحين أبرياء"

(بي بي سي):

قالت وسائل إعلام سعودية إن الصور التي نشرتها صحيفة "صباح" التركية لما ادعت بأنها لفريق أمني سعودي من 15 شخصا جاءوا لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي، تعود لمواطنين سعوديين كانوا في إسطنبول بغرض السياحة.

ووصف صحفيون سعوديون تقرير الصحيفة التركية بأنه افتراء ومؤامرة ومسرحية للإساءة للمملكة وولي العهد محمد بن سلمان.

وتقول قناة العربية إن أحد الأشخاص هو رجل جاء مع زوجته في رحلة سياحية لكن الصحيفة التركية اقتطعت صورته وأضافته إلى صور أخرى للفريق الأمني المزعوم.

ونشرت صحيفة صباح التركية المؤيدة للحكومة، الأربعاء الماضي، ما قالت إنها أدلة أولية من المحققين تحدد هوية مجموعة من 15 فردا من المخابرات السعودية وجهات أمنية وعسكرية أخرى، وقالت إنهم ضالعون في اختفاء خاشقجي الغامض.

ومن بين الرجال الذين نشرت صباح صورهم وأسماءهم خبير في الطب الشرعي يعمل بوزارة الداخلية السعودية منذ 20 عاما وفقا لحسابه على موقع لينكدن.

وقالت صحيفة صباح إن المجموعة سافرت بجوازات سفر دبلوماسية وإن الأسماء والصور الأخرى لأعضائها تتطابق مع صور وأسماء ضباط في الجيش والقوات الجوية السعودية استنادا إلى تقارير إعلامية سعودية سابقة وحساب على فيسبوك.