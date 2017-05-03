ضبط 18 كجم ''قات'' مخدر بحوزة راكب يمني بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء 18 كجم "قات" مخدر مع راكب يمني الجنسية، وذلك فور وصوله من صنعاء، أخفاها داخل لفافات داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات وبيعها لتجار المخدرات.

تم ضبط الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء، اشتبه بلال حسن، مأمور الجمارك، في راكب يمني الجنسية حاول تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر، حيث وضع أحد حقائبه أسفل العربة التي تحمل باقي الحقائب. وقام سامي سليمان مأمور الجمرك، وسعد فتح الله، مدير الجمرك بتفتيش الحقائب عصر علي 49 لفة بوزن 18 كجم من "القات" المخدر .

أمر سامي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير المحضر للراكب، وتحويل الراكب للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.